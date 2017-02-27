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27 февраля Понедельник

Уфа   °

На благотворительной акции в Уфе напекли более двух тысяч блинов и собрали около полумиллиона рублей

ОБЩЕСТВО

На благотворительной акции в Уфе напекли более двух тысяч блинов и собрали около полумиллиона рублей

Фото: https://vk.com/marhamat02

На благотворительной акции в Уфе напекли более двух тысяч блинов и собрали около полумиллиона рублей

Фото: https://vk.com/marhamat02

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на акции «Солнечный блин», организованной Благотворительным образовательным фондом «Мархамат», напекли более 2000 блинов. В акции приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Председателя Госсобрания РБ Юмабика Ильясова, министр культуры РБ Амина Шафикова, представители бизнеса и общественных организаций.

Общая сумма собранных во время акции средств составила 463 600 рублей, сообщают организаторы. Деньги предназначены для лечения пятилетней Аиши Рашитовой, страдающей тугоухостью. Девочке необходимы два слуховых аппарата.

Теги: благотворительность
 
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