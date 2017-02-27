В Башкирии с начала года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии с начала года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с начала 2017 года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка. Для четверых детей полученные травмы оказались смертельными, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что маленькие пассажиры — это «заложники» водителей. «Очень важно, чтобы каждый на дороге вел себя так, будто рядом всегда находится самое дорогое сокровище — родной ребенок. Если автолюбитель думает иначе, пусть положит свое водительское удостоверение на полку», — сказали в ГИБДД.

Причиной 45 ДТП, когда в салонах автомобилей находились дети, явилась человеческая безответственность в виде наиболее распространенных нарушений ПДД — превышение скорости, выезд на обгон. Водители даже не успевали среагировать на приближающуюся опасность.

Ежедневно инспекторы ДПС выявляют около 100 нарушений правил перевозки детей. За перевозку несовершеннолетних в возрасте до 12 лет водители, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, несут административную ответственность в виде штрафа в 3000 рублей. Свыше 140 нарушителей подвергаются административному наказанию за превышение скорости (штраф от 500 до 5000 рублей). Всё это — результат правового нигилизма тех, кто когда-то, получая водительское удостоверение, обязался соблюдать ПДД, подчеркнули в ведомстве.

«Возраст и комплекция ребенка должны соответствовать особенностям конкретной модели детского автомобильного сиденья. Детские удерживающие устройства подразделяются на пять «весовых групп»: 0 (для детей с массой менее 10 кг), 0+ (менее 13 кг»), I (от 9 до 18 кг), II (от 15 до 25 кг), III (от 22 до 36 кг), — проинформировали в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции. — Классические детские автокресла рассчитаны на вес до 36 кг. Если ребенок до 12 лет весит больше, он едет на заднем сиденье автомобиля и пристегивается штатными ремнями безопасности, которые проходят через адаптеры («треугольники»), не позволяющие лямкам смещаться на шею и живот ребенка. В том случае, если рост ребенка превышает 150 см, он также может перевозиться без детского автомобильного сиденья».