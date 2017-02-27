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27 февраля Понедельник

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В Уфе мужчина ограбил микрофинансовую организацию - ВИДЕО

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе мужчина ограбил микрофинансовую организацию - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе мужчина ограбил микрофинансовую организацию - ВИДЕО Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе мужчина ограбил микрофинансовую организацию. Преступление, совершенное 24 февраля на улице Менделеева, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас подозреваемого ищут сотрудники полиции, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На записи видно, что напуганные сотрудницы даже не пытаются помешать злоумышленнику. Он похитил более 40 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: грабеж,МВД
 
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