В Башкирии определен победитель регионального этапа «Золотой шайбы»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Право представлять Башкортостан в финале Всероссийских игр в Сочи в младшей возрастной группе получила команда «Орлан» из Стерлитамака. За первенство в сезоне юные хоккеисты боролись со сборной Уфы, столичная команда уступила со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РБ.

Бронзовыми призерами стали хозяева соревнований — туймазинский «Девон». В республиканском этапе приняли участие шесть команд из городов и районов республики. Финалистов нынешнего сезона приветствовал Главный федеральный инспектор. Лучшим командам, игрокам и тренерам Михаил Закомалдин вручил кубки, медали, денежные сертификаты.

Церемония награждения завершилась выступлением творческих коллективов. Кроме спортивных соревнований, для участников турнира была предусмотрена большая экскурсионная программа. В течение пяти дней спортсмены посетили музеи, кинотеатры и достопримечательности города.

10 февраля в Салавате определились победители старшей возрастной группы республиканского этапа «Золотой шайбы». Со счетом 4:3 победила уфимская команда «Юный Азаматовец», она и отправится на всероссийский турнир защищать честь региона.