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27 февраля Понедельник

Уфа   °

Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» награжден специальным призом жюри на фестивале в Казани

КУЛЬТУРА

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» на фестивале в Казани награжден специальным призом жюри «За оригинальное жанровое решение». Режиссер фильма — Руслан Юлтаев, продюсер — Азамат Хужахметов. Драма «Три письма» рассказывает зрителю о событиях 1941-1942 годов, когда на советско-германском фронте шли масштабные сражения и решалась судьба мира, в тихой, далекой от крупных городов башкирской деревне решалась судьба еще не родившегося человека.

IV Международный фестиваль патриотического кино «Защитники Отечества» завершился в столице Татарстана. Кроме россиян, свои работы привезли режиссеры и творческие коллективы из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, Ирана, Сербии. В конкурсе приняли участие более 300 картин.

В этом году фестиваль был посвящен 28-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Возглавил жюри фестиваля заслуженный артист России Владимир Демидов (Москва). Организаторы — благотворительный Фонд ветеранов ВДВ и ВСпН «Добрые сердца» при поддержке Министерства культуры, Министерства образования и науки и Общественной палаты РТ.

Теги: кинофестиваль
 
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