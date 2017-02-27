Депутаты Уфы определили нормативную основу для реализации Послания Главы Башкортостана

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Девять ключевых развернутых тезисов вошли в план Горсовета Уфы по нормативному обеспечению реализации положений Послания Главы Башкортостана Госсобранию республики. Для их реализации намечено 22 мероприятия. В основном это нормативно-правовые акты, которые депутатам предстоит разработать и принять в течение года, пояснили в пресс-службе Горсовета.

«Считаю правильным, что наш план максимально конкретен, состоит из ощутимых и, главное, понятных жителям города шагов, нацеленных на реализацию тезисов Послания. Каждый импульс Послания получает в нем физическое воплощение. Так, если Глава республики говорит о необходимости повысить уровень социальной защищенности наших граждан, то мы с вами реагируем на это решением городского Совета о частичной оплате для бюджетников путевок в детские лагеря. Если Глава республики говорит, что нам необходимо развивать инженерные сети, строить необходимую инфраструктуру за счет ресурсоснабжающих организаций, создавать площадки под комплексную жилую застройку, значит, вектором наших действий станет проект обеспечения инвестора или застройщика территорией, что называется, «под ключ», — сказал председатель Горсовета Валерий Трофимов.

Планом предусмотрены депутатские слушания о санитарном состоянии города, об экологической обстановке и по другим актуальным темам. В план внесены три законодательные инициативы, с которыми депутаты намерены обратиться в республиканский парламент. Одна из них связана с развитием спорта в городе, другая — с выплатой пособий опекунам и попечителям детей, третья — с развитием градостроительной деятельности.

Председатель Горсовета отметил, что в конце года депутаты должны подвести итоги и дать отчет жителям города — что из данного плана и в какой степени им удалось выполнить.