В Башкирии золотодобывающее предприятие задолжало работникам более миллиона рублей Фото: Андрей Старостин В Башкирии золотодобывающее предприятие задолжало работникам более миллиона рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане золотодобывающее предприятие в прошлом году частично не выплатило 12 работникам более миллиона рублей зарплаты. На защиту их трудовых прав встала Учалинская межрайонная прокуратура.

Сотрудники хотели самостоятельно урегулировать с работодателем вопрос погашения задолженности. Но попытки не увенчались успехом, поэтому они вынуждены были обратиться в надзорное ведомство.

Прокуратура внесла в адрес директора компании представление с требованием восстановления трудовых прав граждан и обратилась в суд за принудительным взысканием долга. В отношении руководителя организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства», которое направлено в Государственную инспекцию труда для рассмотрения по существу.

На сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.