В Уфе стартует социальный проект для детей-инвалидов «За здоровьем к лошадке» Фото: https://vk.com/ippoterapiyaufa В Уфе стартует социальный проект для детей-инвалидов «За здоровьем к лошадке» Фото: https://vk.com/ippoterapiyaufa

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В понедельник, 27 февраля, в уфимском Центре иппотерапии (ул. Авроры, 18) состоится костюмированный праздник в честь Масленицы, который даст старт социально значимому проекту «За здоровьем к лошадке». Мероприятие проводится при информационной поддержке Общественной палаты РБ.

Проект реализует Региональный общественный фонд Римы Баталовой «Молодость нации» на средства гранта Союза женщин России. Он направлен на реабилитацию детей-инвалидов, проведение различных спортивно-массовых мероприятий и реабилитационных занятий иппотерапией для детей с инвалидностью.

Начало праздника в 14.00.