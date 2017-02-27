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В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей

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В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей Фото: администрация Уфы

В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей Фото: администрация Уфы

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей, образовавшейся из-за перепадов температур и дождя. В ночь на понедельник реагентами обрабатывались проезжие части, мосты, путепроводы, перекрестки и подходы к ним. Утром обрабатываются тротуары, остановки и дворы. В текущий зимний период коммунальщиками запланировано использование 55 тысяч тонн песка и 5,5 тонны соли на дорогах. Жилищники заготовили шесть тысяч кубометров песка для посыпки дворов, тротуаров и подходов к подъездам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Теги: гололедица,ЖКХ
 
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