В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей Фото: администрация Уфы
В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей
В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей Фото: администрация Уфы
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе службы ЖКХ борются с гололедицей, образовавшейся из-за перепадов температур и дождя. В ночь на понедельник реагентами обрабатывались проезжие части, мосты, путепроводы, перекрестки и подходы к ним. Утром обрабатываются тротуары, остановки и дворы. В текущий зимний период коммунальщиками запланировано использование 55 тысяч тонн песка и 5,5 тонны соли на дорогах. Жилищники заготовили шесть тысяч кубометров песка для посыпки дворов, тротуаров и подходов к подъездам, сообщили в пресс-службе администрации города.