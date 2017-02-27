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В Уфе коммунальщики чистят ливневки от снега

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В Уфе коммунальщики чистят ливневки от снега Фото: администрация Уфы

В Уфе коммунальщики чистят ливневки от снега Фото: администрация Уфы

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе коммунальщики Калининского района провели очистку ливневок. «В выходные в связи с резким потеплением на некоторых участках дорог образовалось скопление талых вод. Поэтому в эти дни сотрудники службы по благоустройству особое внимание уделили очистке дождеприемных решеток», — сообщили в муниципалитете. Ливневки были очищены на улицах Интернациональной, Трамвайной, Первомайской, Кольцевой, также работа велась в микрорайонах Шакша и Инорс.

«Большинство стоков ливневых канализаций у нас в хорошем рабочем состоянии. Если где-то образовалась лужа, значит, скорее всего, эта ливневка забилась смесью грязи, воды и талого снега. Ее придется чистить еще раз», — пояснили в МБУБ. — «Работа по очистке стоков и ливневой канализации будет продолжена в оперативном режиме».

Теги: жкх,ливневки,снег,уборка,благоустройство
 
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