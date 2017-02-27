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Столица Башкирии готовится к фестивалю народных ремесел «Уфа-Ладья»

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Столица Башкирии готовится к фестивалю народных ремесел «Уфа-Ладья» Фото: Олег Яровиков

Столица Башкирии готовится к фестивалю народных ремесел «Уфа-Ладья» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Столица Башкортостана готовится к выставке-фестивалю народных ремесел «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры». Мероприятие проводится в четвертый раз и пройдет 29-31 марта. Организаторы — Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство культуры РБ, Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей. В фестивале принимают участие мастера декоративно-прикладного искусства из разных уголков республики, производители и продавцы сувенирной продукции, художники, скульпторы. Будут представлены разнообразные изделия народных художественных промыслов, сувенирная продукция, авторская мебель, национальная одежда и многое другое.

«В прошлом году выставку народного творчества в Уфе посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он подчеркнул значимость экспозиции для республики, в том числе в рамках подготовки к проведению в регионе Всемирной Фольклориады», — отметили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: народные ремесла,выставки
 
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