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Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей

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Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей Фото: Олег Яровиков

Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Вопрос ремонта дорог в Ленинском районе Уфы будет решаться голосованием жителей. Они должны выбрать, какие улицы следует привести в порядок в первую очередь. Голосование проводится в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Опрос запущен с учетом ранее поступивших обращений жителей. В комментариях они могут высказать свое мнение», — сообщили в администрации района.

Теги: дороги,соцсети,опросы
 
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