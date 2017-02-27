Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей Фото: Олег Яровиков
Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей
Ремонт дорог в Ленинском районе Уфы решится голосованием жителей Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Вопрос ремонта дорог в Ленинском районе Уфы будет решаться голосованием жителей. Они должны выбрать, какие улицы следует привести в порядок в первую очередь. Голосование проводится в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». «Опрос запущен с учетом ранее поступивших обращений жителей. В комментариях они могут высказать свое мнение», — сообщили в администрации района.