В Башкирии женщин, воспитывающих детей-инвалидов, приглашают принять участие в конкурсе «Гузэлкэй»

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УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, приглашают принять участие в IV конкурсе красоты и таланта «Гузэлкэй». Учредитель и организатор конкурса — Региональная общественная организация Совет матерей «Материнское сердце» РБ.

Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов женщин, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

Для участия в состязании претендентам необходимо отправить до 27 марта заявку-анкету, а также видео с творческим номером на адрес электронной почты konkurs102@mail.ru. Почтовый адрес: 450015, г. Уфа, ул. М. Карима, 69, каб. 106.