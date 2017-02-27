В Башкирии открылась фотовыставка по итогам международной акции «Природа. Человек. Культура»

Фото:





















Фото:

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Караидельском районе открылась фотовыставка «Караидельская земля глазами друзей» по итогам XXVII Международной акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура». Пейзажи, красивые, добрые и трудолюбивые люди, бережно сохраняемые традиции и культура — будни благодатной земли, запечатленные фотохудожниками из Италии, Ирана, Казахстана, Республики Крым, Москвы, Башкортостана, разлетелись по всему миру в публикациях СМИ и социальных сетях, выставках и альбомах. На снимках природные красоты: леса, горы, озера и Павловское водохранилище, хореографический ансамбль «Йешлек», воплощающий красоту и мужественность девушек и парней Караидели, очень гостеприимные местные жители, встречавшие незнакомых людей, как родственников. Выставка вызвала интерес и чувство гордости за малую родину, своих земляков, чьим неустанным трудом держится караидельская земля.

В открытии выставки приняли участие глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин и уроженец района, Герой России, летчик Владимир Алимов.

«Выставка «Караидельская земля глазами друзей» — впечатления только одного дня участников международного тура фотохудожников акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура-2017» — отметил, открывая выставку, начальник управления культуры района Руслан Булатов. «Сегодня Караидельский район празднует свое 85-летие, и эта выставка — подарок фотохудожников караидельцам и гостям праздника. Надеемся, что дружба нашего района с фотохудожниками продолжится, вы всегда желанные гости у нас», — сказал глава районной администрации Ильдар Гарифуллин, вручая благодарственные письма организаторам выставки — координатору акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура», народному художнику РБ Рамилю Кильмаматову и сотруднику Республиканского фотоклуба «Агидель» Рамилю Нафикову.

Организаторы фотовыставки — Министерство культуры РБ, администрация Караидельского района, Республиканский центр народного творчества, Башкирское отделение Союза фотохудожников России и Республиканский фотоклуб «Агидель».