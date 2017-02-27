Видные деятели театра Башкортостана: Анатолий Хаустов (К 75-летию актера)

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня знаменательную дату в своей биографии отмечает Анатолий Хаустов ‑ известный актер, многие годы служивший Государственному академическому русскому драматическому театру Башкортостана, один из тех ветеранов сцены, который закладывал бесценные традиции театра, которые будут жить долго.

Анатолий Тихонович Хаустов родился 27 февраля 1942 года в Саратове, в рабочей семье.

В 1965 году он окончил Саратовское театральное училище и распределился в Уфу. Ранее, во время летних сельхозработ в колхозе, Анатолий Тихонович встретил свою судьбу в лице Галины Мидзяевой, тоже студентки Саратовского училища. В 1963 году они сыграли скромную студенческую свадьбу.

Интересно, что это событие состоялось в один день со свадьбой Олега Янковского, их сокурсника и друга. Актеры долгое время, до самой смерти Олега Ивановича, поддерживали добрые отношения. В 1965 году в Уфу переехала и Галина Мидзяева, которая также стала работать в Русском драмтеатре и позже стала народной артисткой России.

В Уфе, на сцене Русского драматического театра Анатолий Хаустов проявил себя как универсальный актер, которому легко подвластны любые, самые сложные роли русского и зарубежного театрального репертуара. Успеху актера способствовало редкое умение вживаться в психологическую и социальную характеристику представляемого образа, мастерство сценической речи, интеллигентная манера игры, удивительная способность за счет таланта делать любую роль современной, близкой и понятной зрителям. С 1966 года он состоит в Союзе театральных деятелей.

Дебютом Анатолия Хаустова на уфимской сцене стала роль Рильке в спектакле по пьесе «Между ливнями» Александра Штейна. Зритель сразу же тепло принял молодого актера, что придало ему силы и уверенность.

Наиболее яркие работы Анатолия Хаустова ‑ Шаховский («Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого), Горацио («Гамлет» Уильяма Шекспира), Клеант («Тартюф» Жана Батиста Мольера), Дон Хайме («Испанский священник» Джона Флетчера), Горецкий, Муров («Волки и овцы» и «Без вины виноватые» Александра Островского), Миша Земцов («Жестокие игры» Алексея Арбузова), Егор («Гнездо глухаря» Виктора Розова), Анчугин («Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова), Жених («Свадьба» Михаила Зощенко), Андрей Иванович («Русское варенье» Людмилы Улицкой), Николай Степанович («Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской), Борис («Спешите делать добро» Михаила Рощина), Ранк («Кукольный дом» Генрика Ибсена) и многие другие. Лучшей работой актера считают созданный им бесподобный образ Гаева в «Вишневом саде» Антона Чехова.

Анатолию Хаустову довелось тесно общаться со многими видными российскими актерами, работать с выдающимися режиссерами, такими как Анатолий Васильев. Большая и плодотворная творческая дружба связывала его с режиссером Габдуллой Гилязевым. Актер сыграл многие ведущие роли в спектаклях, поставленных Михаилом Рабиновичем. Анатолий Тихонович сыграл также десятки ролей на радио и телевидении. Много раз бывал с гастролями в городах России и за рубежом. Он прославился и как замечательный рассказчик.

За большие заслуги в развитии театрального искусства Анатолию Хаустову присвоены почетные звания «Заслуженный артист Башкирской АССР» (1976) и «Народный артист Башкирской АССР» (1984).