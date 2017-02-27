Выдающиеся военачальники: Якуб Чанышев (К 125-летию со дня рождения генерал-лейтенанта)

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня отмечается 125 лет со дня рождения Якуба Джангировича Чанышева ‑ нашего знаменитого земляка, военного деятеля, покрывшего себя славой в Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны.

Якуб Чанышев родился 27 февраля 1892 года в деревне Тукаево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии Российской империи (ныне одноименная деревня в Аургазинском районе Республики Башкортостан), в крестьянской семье. Относится к роду старинных татарских дворян Чанышевых, которые в годы царствования Екатерины Великой были лишены земли и имущества.

С началом Германской войны 1914 года Якуб был призван в армию. Служил в 3-й лейб-гвардии артиллерийской бригаде 3-й гвардейской Варшавской дивизии. Участвовал в боевых операциях 2-й армии, знаменитом «Брусиловском прорыве» под Перемышлем и Львовом. За храбрость и отвагу Якуб Чанышев был награжден Георгиевским крестом и получил звание унтер-офицера. С января 1917 года учился в Казанском военном училище, после окончания получил звание прапорщика и командовал ротой.

После революции 1917 года Якуб Чанышев полностью поддержал идеи большевиков. В том же году вступил в ряды РСДРП(б). Активно участвовал в установлении Советской власти в Казани, ликвидации недолго существовавшей Забулачной республики, лично арестовывал ее организаторов. В самый решающий момент Якуб Чанышев, командуя мусульманской ротой, занял Кизическую дамбу, затем вместе с красногвардейцами и солдатами Заречья захватил городской железнодорожный вокзал. Якуб Чанышев вошел в состав революционного штаба восстания, позже стал членом Казанского ревкома и комиссаром Казанского военного округа. Участвовал в боях с белочехами.

В декабре 1918 года Якуб Чанышев недолгое время был комендантом Уфы. Затем являлся командиром 1-й скорострельной батареи, которая вошла в состав 1-й отдельной Приволжской татарской стрелковой бригады. Служил военным комиссаром артиллерийского дивизиона. В должности военного комиссара бригады воевал на Туркестанском фронте, принимал активное участие во взятии Бухары и Ферганы. С июня 1920 года являлся военным комиссаром 6-й отдельной стрелковой бригады Ферганской группы войск.

В 1924 году Якуб Чанышев окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА в Москве. Командовал 1-м стрелковым полком 1-й стрелковой дивизии в Казани. В 1925-1932 годы ‑ командир и комиссар 1-й Казанской стрелковой дивизии. В 1934 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С декабря 1934 года Якуб Чанышев командовал 68-й Краснознаменной горнострелковой дивизией Среднеазиатского военного округа. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание комдива.

17 мая 1937 года Якуб Чанышев был арестован, обвинен в участии в антисоветской троцкистской организации, но в декабре 1939 года был полностью оправдан. После освобождения продолжил военную службу в РККА в прежнем звании. Являлся старшим преподавателем кафедры общей тактики Военной академии им. М.В. Фрунзе.

С июня 1942 года командовал 333-й дивизией, затем 103-й стрелковой дивизией на Юго-Западном фронте. 1 октября 1942 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора. В феврале 1943 года Якуба Чанышева назначили заместителем командующего 68-й армией на Северо-Западном фронте. В том же году он окончил Высшую Военную академию им. К.Е. Ворошилова. С марта 1944 года командовал 96-м стрелковым корпусом на 1-м Белорусском фронте. В 1944 году стал генерал-лейтенантом. Части под командованием Якуба Чанышева воевали под Москвой, Харьковом, Сталинградом, освобождали Польшу, форсировали Одер, участвовали в штурме Берлина. Якуб Джангирович представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза.

С 1946 года Якуб Чанышев ‑ старший преподаватель на кафедре оперативного искусства Высшей Военной академии им. К.Е. Ворошилова (позже ‑ Академия Генштаба Вооруженных сил СССР). До 1957 года являлся начальником курсов Академии.

В 1958 году ушел в отставку. Проживал в Москве. Принимал активное участие в общественной жизни. В 1987 году в Казани была издана его книга «Вспоминая былые походы».

За боевые заслуги Якуб Чанышев награждался Георгиевским крестом 4-й степени, орденами Ленина (дважды), Боевого Красного Знамени (четырежды), Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, орденами и медалями США и Польши. В годы Советской власти являлся почетным гражданином города Андижана.

Якуб Чанышев скончался 7 ноября 1987 года и похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

На родине генерала ‑ в деревне Тукаево Аургазинского района ‑ его именем названа улица. Жизни Якуба Чанышева посвящена художественно-документальная повесть башкирского писателя Вазиха Исхакова «Здравствуй, генерал!», изданная в Уфе (1984). Награды военачальника хранятся в Государственном историческом музее в Москве.