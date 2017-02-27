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Рустэм Хамитов возглавил делегацию Башкортостана на Российском инвестфоруме «Сочи-2017»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Рустэм Хамитов возглавил делегацию Башкортостана на Российском инвестфоруме «Сочи-2017» Фото: пресс-служба Главы РБ

Рустэм Хамитов возглавил делегацию Башкортостана на Российском инвестфоруме «Сочи-2017» Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», который проходит 27-28 февраля.

Руководитель республики примет участие в пленарном заседании форума, встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики и встрече заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича с членами Ассоциации инновационных регионов России.

Программа работы делегации включает рабочие встречи, панельные дискуссии, участие в круглых столах по таким ключевым вопросам социально-экономического развития регионов, как развитие промышленных кластеров, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения, повышение эффективности инвестиций, взаимодействие институтов развития, внутренний туризм, развитие моногородов, создание комфортной городской среды.

В рамках форума планируется подписание инвестиционных соглашений с рядом крупных компаний и промышленных предприятий.

Российский инвестиционный форум «Сочи» – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Он инициирован в 2002 году для обсуждения вопросов привлечения инвестиций в регионы. Форум проводится ежегодно при поддержке Правительства России.

Теги: форумы,инвестиции,глава рб
 
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