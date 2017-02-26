Золото и бронза чемпионата Европы по мотогонкам на льду - в Башкирии

В альбоме нет фотографий.

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Золотая и бронзовая медаль 21-го чемпионата Европы по мотогонкам на льду достались гонщикам Башкирии. Чемпионом Европы второй год подряд стал Николай Красников из уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова. Бронзовую медаль завоевал серебряный призер прошлогоднего первенства Дмитрий Солянников из стерлитамакского "Каустика". Триумф гонщиков России дополнил Эдуард Крысов (ЦСКА) — у него серебряная медаль.

Соревнования состоялись на уфимском стадионе "Строитель" в очень сложных погодных условиях, при плюсовой температуре. Лишь перед самым началом гонок прекратился мокрый снег и дождь, из-за которого воскресным утром на льду образовалось целое озеро. Однако при помощи городских спецслужб воду откачали, и лед не только выдержал 24 заезда, но мог бы выдержать еще столько же. Уфа лишний раз подтвердила свою репутацию одного из лучших организаторов мотогонок на льду в мире.

Увлекательная борьба развернулась на треке не только между лидерами мирового ледового спидвея — гонщиками России; зарубежные гонщики зачастую решительно атаковали россиян, и эти атаки несколько раз завершались успешно. Достаточно сказать, что чемпион Европы 2014 года Василий Несытых занял в итоге только седьмое место, пропустив вперед, кроме соотечественников, двух австрийцев и одного чеха. Конечно, следует учитывать, что менее месяца назад он получил серьезную травму руки на гонках Суперлиги как раз в Уфе.

В 20-заездной отборочной серии, как и в первый день, с 15 очками первым был Красников, а за ним — с 14-ю — Крысов, и с 13-ю — Солянников. Как и накануне, четвертое место сенсационно занял гонщик, прежде относимый к середнячкам. На сей раз это был австриец Чарли Эбнер, набравший 11 очков. Его земляк, четырехкратный вице-чемпион Европы Харальд Симон набрал только 10 очков и снова не попал в финал А. Главной причиной такой неудачи стало его исключение из 39-го заезда, как виновника падения чеха Лукаша Гутлы.

Финал D, в котором разыгрывались места с 13-го по 16-е, выиграл норвежец Йо Сатре, опередивший финна Оли-Пекку Мяки и чеха Радека Гутлу; финн Томи Кирилов сошел с дистанции из-за дефекта мотоцикла.

Финал С, за 9-12 места, принес победу Максу Нидермайеру (Германия), вторым финишировал чех Лукаш Волейник, далее — австриец Йозеф Кройцбергер и немец Лука Бауэр.

В финале В финишировал первым и занял пятое место на втором этапе Харальд Симон, которого весь заезд атаковал Василий Несытых. Но австриец не уступил, а россиянина на последнем повороте обошел чех Лукаш Гутла. Четвертым приехал немец Тобиас Буш.

Самым драматичным стал финал А. Два круга продержался Крысов впереди Красникова, но тут заезд был остановлен из-за самостоятельного падения австрийца Эбнера. В перезаезде Крысов снова оказался впереди Красникова. И хотя уфимец в конце второго круга вышел вперед, армеец не сдавался до самого финиша. Буквально на финишном отрезке Красникову все-же удалось немного оторваться от соперника. Третьим финишировал Солянников.

Во второй день, таким образом, зачетные очки в лидирующей группе распределились так: Красников — 16, Крысов — 15, Солянников — 14, Эбнер — 13, Симон — 12, Л. Гутла — 11, Несытых — 10,...

Окончательный итог чемпионата Европы-2017.

1. Красников — 32; 2. Крысов — 30; 3. Солянников — 28; 4. Симон — 24; 5. Эбнер — 21; 6. Л. Гутла — 21; 7. Несытых — 21; 8. Нидермайер — 21; 9. Буш — 18; 10. Волейник — 14; 11. Кройцбергер — 11; 12. Сатре — 10; 13. Бауэр — 9; 14. Мяки — 6; 15. Р. Гутла — 3; 16. Кирилов — 3.

Приз чемпиону Европы вручил министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, а золотую медаль — президент жюри ФИМ-Европа Сюзанна Хюттингер (Австрия).

После этого Николай Красников взял микрофон и, поблагодарив своих механиков Марата Куюкова и Александра Родина, а также коллектив ЦТВС имени Г.Кадырова, заявил, что весь свой чемпионский гонорар отдает на лечение Ивана Чичкова, которому сейчас нужна реабилитация после полученной по вине соперника травмы руки.