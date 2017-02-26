«Салават Юлаев» сократил отставание в четвертьфинальной борьбе с казанским «Ак Барсом»

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В «Уфа-Арене» завершился третий матч восточной четвертьфинальной серии до четырех побед между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». После казанских 0:2 уфимцам нужно было искать возможности для возврата в борьбу и это им удалось.

После голов Кирилла Капризова, Дениса Куляша и Линуса Умарка хозяева льда вели 3:0. Однако десяти минут хватило, чтобы растерять это преимущество — 3:3.

Гол Энвера Лисина в заключительном периоде стал победным для «Салавата» — 4:3. Счет в серии сократился до 1:2. Четвертый матч противостояния состоится 28 февраля в Уфе.