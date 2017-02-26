В центре Уфы снежные массы обрушились на три иномарки Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа» В центре Уфы снежные массы обрушились на три иномарки Фото: скриншот видео телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы снежные массы обрушились на три иномарки. Сход снега с трансформаторной подстанции во дворе дома №9/1 по улице Карла Маркса произошел утром 26 февраля. Обошлось без человеческих жертв, сообщает телеканал «Вся Уфа».

В результате ЧП были повреждены три автомобиля: Suzuki, Mazda, Daewoo Nexia. На крыше подстанции находился металлический снегозадержатель, который не выдержал объемов снега, и рухнул на припаркованные во дворе машины.

Жильцы вызвали полицию, составили протокол и намерены судиться. Сооружение подстанции находится в введение УГЭСа.

Коммунальные службы просят автолюбителей не парковать машины под крышами зданий из-за возможного схода снега и наледи.