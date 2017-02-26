ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»Фото: Олег Яровиков
ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»
ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»Фото: Олег Яровиков
УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Накануне уфимский «Урал» провёл очередной матч в чемпионате российской мужской волейбольной Суперлиги. Дома уфимская команда уступила московскому «Динамо» — 1:3.
«Урал» на седьмом месте с 33 очками.
Следующий матч уфимская команда сыграет 5 марта в гостях у новосибирского «Локомотива».