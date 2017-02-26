В Башкирии женщина погибла под колесами Mercedes и Subaru

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане женщина погибла под колесами Mercedes и Subaru. ДТП со смертельным исходом произошло в Уфимском районе на восьмом километре дороги Дема — Затон 25 февраля около 23.00.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сначала пешеход попала под колеса автомобиля марки Mercedes-Benz GLK под управлением 58-летнего уфимца. Повторно на женщину наехала машина марки Subaru, ехавшая попутно. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги. Предварительно, пешеход находилась на проезжей части, а светоотражающих элементов на одежде у неё не было.

В ведомстве отметили, что на неосвещенных участках дорог, когда часть света фар поглощается темным асфальтом, а дальность обзора ограничивается 30-100 метрами, водителям следует быть весьма осторожными при выборе скоростного режима. Что касается пешеходов, то они значительно повысят свою видимость, если применят в одежде светоотражающие элементы.