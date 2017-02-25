В Уфе Николай Красников стал лидером чемпионата Европы

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

В Уфе на стадионе "Строитель" завершился первый день соревнований 21-го чемпионата Европы по мотогонкам на льду. Победу в финале А одержал действующий чемпион Европы Николай Красников из уфимского Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова. Вторым финишировал гонщик из ЦСКА Эдуард Крысов, третьим — Дмитрий Солянников из стерлитамакского "Каустика". Эта тройка получила награды Мемориала первого чемпиона Европы и мира Габдрахмана Кадырова.

Четвертым в финале А финишировал немец Макс Нидермайер. Финал В выиграл австриец Харальд Симон, опередивший экс-чемпиона Европы Василия Несытых из Каменска-Уральского и чеха Лукаша Гутлу.

Финальной серии предшествовала церемония открытия соревнований, в которой приняли участие министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта и председатель уфимского горсовета Валерий Трофимов, и 20 предварительных заездов, распределявших гонщиков по четырем финальным.

Отборочную часть с максимальным результатом 15 очков выиграл Красников, на последующих местах — Крысов (14) и Солянников (13), по 11 очков набрали Несытых и Нидермайер, но у немца оказалось больше побед в заездах, и он попал в главный финал.

Финал D принес победу немцу Луке Бауэру, который буквально на финише опередил на полкорпуса мотоцикла финна Оли-Пекку Мяки. Позади остались финн Томи Кирилов и чех Радек Гутла.

В финале С, где разыгрывались места с девятого по 12-е, победил австриец Чарли Эбнер, оставивший позади чеха Лукаша Волейника и норвежца Йо Сатре. Из-за дефекта мотоцикла сошел и оказался на последнем месте в квартете австриец Йозеф Кройцбергер.

Финал B был отмечен наиболее острой борьбой. Сначала упал немец Тобиас Буш, в перезаезде лидерство захватил чех Лукаш Гутла, потом его обошли Несытых и Симон, а в итоге Симон вышел на первое место в заезде и пятое в общем зачете.

В финале А Крысов попытался оказать сопротивление Красникову, но продержался в лидерах менее двух кругов. Самый титулованный гонщик мира выбрал правильную тактику и успешно решил задачу, обойдя главного соперника и оторвавшись от него на безопасное расстояние.

Приз победителю первого этапа и Мемориала Г.Кадырова — Николаю Красникову вручили сын и внук легендарного гонщика.

Положение в чемпионате перед воскресной гонкой. Красников — 16 зачетных очков, Крысов — 15, Солянников — 14, Нидермайер — 13, Симон — 12, Несытых — 11, Л.Гутла — 10,...

Завтра в Уфе определится обладатель титула чемпион Европы.