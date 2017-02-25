Башкирия заняла второе место по количеству участников Всероссийского географического диктанта Фото: Евгения Сюткина Башкирия заняла второе место по количеству участников Всероссийского географического диктанта Фото: Евгения Сюткина

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республика Башкортостан по количеству участников акции «Всероссийский географический диктант» в минувшем году заняла второе место. Географическую грамотность проверили более 6 тысяч жителей республики на 104 площадках. Лидером по числу написавших диктант второй год подряд становится Республика Саха (Якутия), где диктант писали более 15 тысяч человек на 500 площадках. Третье место у Санкт-Петербурга (более 4 тысяч участников на 27 площадках). Всего по стране в акции приняли участие 187187 россиян.

Самый юный участник акции из нашей республики, набравший 90-100 баллов — шестиклассник Галим Измайлов из гимназии №102 г.Уфы, самая старшая победительница — уфимка Тамара Петрова перешагнула рубеж девятого десятка, сообщили в региональном отделении РГО.