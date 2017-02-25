В связи с обильным выпадением снега жителей Башкирии просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории Республики Башкортостан наблюдается обильное выпадение снега. На федеральных и республиканских трассах отмечается шквальный ветер, снежные переметы, гололед. В связи с осложнением погодных условий отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД по республике обращается ко всем водителям и участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости неукоснительного следования всех ПДД во избежание дорожно-транспортных происшествий.

На федеральных и республиканских дорогах затруднений для движения нет, сообщают экстренные службы. Однако происходят автоаварии, на данный момент без пострадавших.

Все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. В случаях возникновения экстренных ситуаций водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же звонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235-84-02, 233-27-31.