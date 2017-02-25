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25 февраля Суббота

Уфа   °

В Башкирии женщина продавала флаконы со спиртосодержащей жидкостью у себя дома

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Агидель выявлен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. 51-летняя женщина реализовывала флаконы со спиртосодержащей продукцией из частного дома по улице Молодежная.

В ходе осмотра изъяты три флакона с антисептическим раствором, алкогольная продукция направлена на экспертизу. В отношении женщины составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Теги: спиртосодержащая продукция
 
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