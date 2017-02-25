Пусть будет вечно сиять звезда Кунакбая! (К 105-летию со дня рождения поэта-фронтовика Хусаина Кунакбаева).

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Хусаина Ахметьяновича Кунакбаева ‑ одного из самых талантливых поэтов Башкортостана, чью недолгую жизнь жестоко оборвала страшная война.

Хусаин Кунакбаев, любители поэзии знали его по псевдониму «Хусаин Кунакбай», родился 25 февраля (12 февраля по старому стилю) 1912 года в деревне Нургалино Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии Российской империи, ныне деревня Нижнетагирово Баймакского муниципального района Республики Башкортостан. Семья Кунакбаевых относилась к числу бедных. Хусаин рано лишился родителей. Пробатрачив у деревенских кулаков несколько лет в качестве подпаска, с 1922 года воспитывался в детдоме деревни Билалово. В 1925 году поступил в неполную среднюю школу в селе Темясово ‑ волостном центре Зилаирского кантона. В 1929 году, окончив семь классов, уехал в 3-ю Бурзянскую волость, где работал секретарем волисполкома, а потом заведующим и преподавателем Старо-Мунасиповской подопорной школы.

Осенью 1930 года Хусаин Кунакбаев начал работать в редакции газеты «Кызыл Башкортостан» корректором. Через год был переведен в областной радиокомитет в качестве заведующего отделом сельских и рабочих корреспондентов областных радиогазет. В 1932 году он поступил учиться на литературный факультет Башкирского государственного педагогического института им. К.А. Тимирязева, одновременно продолжая работать заведующим отделом иностранной информации газеты «Коммуна» и литературным чтецом радиокомитета. Уже тогда в периодической печати начали появляться его первые стихи, подписанные псевдонимом «Хусаин Кунакбай». По окончании института Хусаин Ахметьянович был назначен литературным редактором в радиокомитет. Осенью 1936 года он был командирован в Давлеканово для работы преподавателем русского языка и литературы местного педагогического техникума. Через год Народный комиссариат просвещения назначил его преподавателем русского языка и литературы в Стерлитамакское башкирское педагогическое училище. Затем два года Хусаин Кунакбай работал в Стерлибашевской средней школе № 1, был директором неполной средней школы в Табулдинской неполной средней школы Стерлибашевского района. Среди его учеников был и будущий поэт Файзи Гумеров. У другого своего ученика Ибрагима Гиззатуллина, который позже стал известным прозаиком, он обнаружил литературный дар и предложил ему попробовать силы в прозе.

В 1935 году вышел его первый поэтический сборник «Песни о дружбе». Судьбе башкирской женщины посвящена поэма «Хатима», изданная отдельной книгой. До войны вышло в свет три книги Хусаина Кунакбая. Его стихи отличались тонким лиризмом и высокими литературными качествами. Активно занимался он и переводческой деятельностью. Им переведены на башкирский язык произведения Иоганна Гете, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Джека Лондона и других писателей. В 1937 году Хусаин Кунакбай был репрессирован по лживым доносам, в 1939 году был реабилитирован. Из Стерлибашево Хусаин Кунакбай был призван на действительную военную службу. Учился в дивизионной школе, одновременно выполнял обязанности политрука батареи. В 1942 году поэт вступает в ряды КПСС и в том же году уходит на фронт. Поэт погиб в бою у села Ольховатки, близ города Новый Оскол Белгородской области в 1943 году. Он шел в первых рядах наступавших бойцов, как и подобало политруку роты...

Имя Хусаина Кунакбая носит улица в его родной деревне Нижнетагирово Баймакского района. В 1957 году в Башкнигоиздате были изданы его избранные сочинения. В честь 100-летия со дня рождения поэта, в 2012 году, в Баймакском районе прошел литературный месячник, посвященный его жизни и творчеству.