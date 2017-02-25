В Уфе стартует 21-й чемпионат Европы по мотогонкам на льду Фото: Анатолий Ермоленко В Уфе стартует 21-й чемпионат Европы по мотогонкам на льду Фото: Анатолий Ермоленко

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Сегодня в Уфе на стадионе «Строитель» в 14 часов состоится торжественное открытие чемпионата Европы по мотогонкам на льду, а через 20 минут начнутся заезды. В столице Башкирии подобные соревнования проводились уже шесть раз, причем четыре раза — в XXI веке. Нынешний чемпионат, кстати, 21-й по счету. А первый состоялся в далеком 1964 году. Тогда победил уфимец Габдрахман Кадыров, в 1965-м — уфимец Борис Самородов, а в 1966 году на смену чемпионату Европы пришел личный чемпионат мира.

Второе рождение чемпионата Европы состоялось в 1999 году, а в 2003 году он вернулся в Уфу и принес победу гонщику спортклуба имени Г.Кадырова Дмитрию Буланкину.

Впоследствии Буланкин еще три раза выигрывал «Европу», и по общему количеству титулов чемпиона Старого Света прочно занимает первую строчку в исторической табели о рангах. Всего чемпионов Европы 15, в том числе пять уфимцев — Г.Кадыров (1964 год), Б.Самородов (1965), Д.Буланкин (2003, 2004, 2006, 2009), А.Шишегов (2010), Н.Красников (2016), и гонщик стерлитамакского клуба «Каустик» Сергей Карачинцев (2015).

В 21-м финале выступают два чемпиона Европы — Николай Красников и Василий Несытых из Каменска-Уральского, и три призера предыдущих лет: Эдуард Крысов (ЦСКА), Дмитрий Солянников («Каустик») и австриец Харальд Симон, три из четырех своих европейских медалей завоевавший в Уфе.

Кроме перечисленных на старт выйдут Йозеф Кройцбергер и Чарли Эбнер (оба — Австрия), Лука Бауэр, Тобиас Буш и Макс Нидермайер (все — Германия), Йо Сатре (Норвегия), Лукаш Волейник, Лукаш Гутла и Радек Гутла (все — Чехия), Томи Кирилов и Олли-Пекка Мяки (оба — Финляндия). Запасные гонщики — юниор Артем Афанасьев и уже ветеран Линар Магруфов (оба — Россия, ЦТВС имени Г.Кадырова).

Рефери — Крейг Акройд (Великобритания), несмотря на молодость, имеет большой опыт судейства соревнований в ранге чемпионата мира как в гонках на льду, так и в спидвее.

Накануне на «Строителе» состоялась официальная тренировка. Несмотря на оттепель, благодаря принятым организаторами мерам, лед выдержал, и практика прошла в полном объеме. Кроме того, у организатора — ЦТВС имени Г.Кадырова — есть дополнительные резервы, которые позволят провести соревнования в полном объеме.

Напомним, что каждый день после 20 отборочных заездов будет проводиться финальная серия, по результатам которой и определяются места на этапе и начисляются зачетные очки. Кроме того, первый этап чемпионата Европы является Мемориалом Габдрахмана Кадырова. А окончательное решение вопроса о титуле чемпиона состоится в воскресенье.