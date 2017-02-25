Её называли вестницей добра (К 90-летию со дня рождения балерины Гузели Сулеймановой)

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполнилось бы 90 лет корифею башкирского балета Гузели Галеевны Сулеймановой. Трудно представить, что этого выдающегося мастера танца, во время выступления которого зрители буквально затаивали дыхание, нет с нами уже почти полвека.

Гузель Сулейманова родилась в Уфе 25 февраля 1927 года, в простой рабочей семье. С детских лет чувствовалось ее призвание к музыке и танцам, каким-то особым, серьезным отношением к искусству отличалась она от своих сверстниц. Ее отец ‑ Шагали-агай ‑ был родом из села Исламбахты Ермекеевского района, мать ‑ Габида Гиляжетдиновна Кудашева ‑ из знаменитого села Кляшево Чишминского района, откуда родом Мустай Карим и Фарида Кудашева.

Комиссия из Ленинграда отобрала талантливую девочку для учебы на Башкирском отделении знаменитого хореографического училища, когда ей было всего девять лет. Попала она в класс опытного педагога Натальи Александровны Камковой, которая разглядела в юном питомце необыкновенную одаренность, природную грацию и музыкальность, старательность и терпение.

С началом войны Гузели пришлось вернуться в Уфу и работать в балетной труппе, танцевать сольные партии в кордебалете и оперных спектаклях. В 1943 году молодая балерина уехала в Пермь, куда был эвакуирован Ленинградский театр оперы и балета и хореографическое училище. Здесь она вновь встретилась с любимым педагогом Натальей Камковой. Но уже через год Гузель была в Уфе, чтобы принять участие в работе над балетом «Журавлиная песнь». Закончила училище она только в 1947 году. В ее творческом багаже тогда уже были такие зрелые работы, как Седьмой вальс Шопена, Журавль в «Журавлиной песне». Творческой вершиной балерины в тот период стала партия Марии в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, с которой балерина дебютировала на уфимской сцене в 1945 году. С 1947 года и до самых последних дней жизни этой выдающейся балерины, вся ее жизнь была связана с Башкирским государственным театром оперы и балета. На сцене этого театра Гузели Галеевне удалось продолжить академические традиции ленинградской балетной школы, обогатив их национальным колоритом. Именно здесь сложился блестящий творческий дуэт Гузели Сулеймановой и Фаузи Саттарова, неизменно восхищавший поклонников балета.

На сцене Башкирского театра оперы и балета она создала ряд запоминающихся сценических образов: Одетта-Одиллия в «Лебедином озере» Петра Чайковского, Зайтунгуль в балете Льва Степанова и Загира Исмагилова «Журавлиная песнь», Зарифа в «Горной были» Александра Ключарева, Тао-Хоа в «Красном маке» Рейнгольда Глиэра, Китри в «Дон-Кихоте» Людвига Минкуса, Гульназира в одноименном балете Наримана Сабитова... В каждой роли балерина сумела найти богатые краски для отображения характеров своих героинь. Зрителей всегда покоряли изумительная легкость движений, большая пластичность танца, отточенные жесты, выразительная мимика, поэтичность и изящество. Одной из самых блестящих и запоминающихся работ Гузели Сулеймановой стала партия Галимы в балете «Черноликие» Халика Заимова и Александра Чугаева, где в полной мере раскрылся артистический дар балерины, создавшей яркий и образ башкирской девушки. Фрагменты из балета «Журавлиная песнь» Гузель Сулейманова и Фаузи Саттаров представляли во время гастролей в Англии, Шотландии, Франции и многих других странах.

Ласточкой на сцене, вестницей добра назвал Гузель Сулейманову писатель Анвер Бикчентаев в своем очерке «Ласточка». «Гузель была одним из самых главных двигателей молодого башкирского искусства», ‑ писал журналист и писатель Рамиль Хакимов. Летом 1964 года с огромным триумфом прошли гастроли Гузели Сулеймановой и Фаузи Саттарова на Кубе. Особенно полюбился местной публике в их исполнении «Вальс» на музыку Исаака Дунаевского.

В 1952 году Гузели Сулеймановой было присвоено почетное звание «Народный артист Башкирской АССР». После успешных выступлений в спектаклях «Журавлиная песнь» и «Лауренсия» во время Декады башкирской литературы и искусства в Москве в 1955 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР.

Гузели Галеевне была дарована очень короткая жизнь. Умерла она 14 апреля 1969 года на 43 году жизни, и похоронена в Уфе. Рассказывают, что она выступала на сцене даже тогда, когда была тяжело больной и знала о неумолимом приговоре врачей. Но она не могла представить свою жизнь без театра ‑ самого дорогого, что у нее было.

На доме № 9 по улице Октябрьской Революции в Уфе, где она прожила многие годы, в память о выдающейся балерине установлена мемориальная доска. Ей посвящены статьи в Краткой энциклопедии «Башкортостан» и 6-м томе Башкирской энциклопедии.