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25 февраля Суббота

Уфа   °

Стала известна причина, из-за которой экстренно эвакуировали посетителей «Меги» в Уфе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Стала известна причина, из-за которой экстренно эвакуировали посетителей «Меги» в Уфе Фото: из открытых источников

Стала известна причина, из-за которой экстренно эвакуировали посетителей «Меги» в Уфе Фото: из открытых источников

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Службе спасения в Уфе прокомментировали информацию о частичном обрушении крыши в торговом центре «Мега».

Накануне вечером мегамол приостановил работу по техническим причинам, все посетители и сотрудники были эвакуированы. На место были направлены все необходимые экстренные службы. Специалисты исследовали конструкции магазина, никаких повреждений, представляющих угрозу безопасности персонала и посетителей, выявлено не было.

По словам управляющего ТЦ «Мега», центр был закрыт раньше времени из-за проведения технических работ по очистке кровли от снега. Сегодня, 25 февраля торговый центр будет работать в штатном режиме.

Теги: служба спасения,эвакуация
 
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