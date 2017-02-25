Башкиры Владивостока получили грант на развитие национальной культуры

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкиро-татарская общественная организация «Дуҫлык» города Владивостока получит финансовую поддержку от администрации приморской столицы на проведение акции «Родники культуры России». Об этом сообщили в исполкоме Всемирного Курултая башкир.

Общественная организация выиграла грант в размере 150 тысяч рублей на мероприятия по сохранению народного единства и знакомство подрастающего поколения с традициями и обычаями башкир и татар.

Как рассказал председатель объединения Тахир Ибашев, «Дуҫлыҡ» выступит с лекциями для школьников по теме возникновения культур двух братских народов. Молодые приморцы познакомятся с народными инструментами башкир – кураем, кубызом, с татарскими сыбызгы, тальян-гармонью. Помимо лекций, самодеятельные артисты представят башкирский танец «Курай» и исполнят башкирские и татарские народные песни.

Сегодня на средства гранта заказаны два комплекта башкирских национальных костюмов. Также планируется приобрести музыкальное оборудование, необходимое организации. «Дуҫлыҡ» – неизменный участник и организатор национальных праздников, проводимых во Владивостоке.