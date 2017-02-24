На телеканале БСТ ведущими новостей станут дети

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

2 марта в день рождения детского телеканала «Тамыр» взрослые Новости БСТ меняются ведущими с детской передачей «Гора новостей». В связи с 25-летием детско-юношеского телеканала «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» этот день объявлен Детским днем на БСТ, сообщила пресс-секретарь Люция Давлиева.

Почти во всех программах БСТ в качестве ведущих выступят самые юные лица башкирского ТВ. Ведущие тамыровских телепроектов «Гора новостей», «Тау-тау хабар», «Сенгелдек», «ЭТО МЫ!», «Сулпылар» «Физра» попробуют вести программы «Салям», «Бахетнама», «Счастливый час», «Интервью» и даже «Телецентр». Ведущими этих программ на день станут юные и дерзкие телевизионщики, которым от 6 до 14 лет.

В течение дня будут идти лучшие тамыровские проекты: «Сделано в Тамыре» с первыми детьми-ведущими, которые уже стали взрослыми людьми, фильм-сказка «Шульганташ», познавательные программы канала, которые стали обладателями многочисленных призов на всероссийских и международных телеконкурсах «Кумысный ПУТЬ», «Медовая страна», «Молочная страна». Зрителям предлагается посмотреть программу «Вопрос+Ответ=Портрет» с основателем телерадиостудии «Тамыр» Луизой Фархшатовой. Режиссеры детского канала готовят серию видеороликов с ведущими разных поколений.

Справка. За четверть века от двух передач – по одной на радио и на телевидении – «Тамыр» превратился в большую телерадиоструктуру ГУП ТРК «Башкортостан» РБ. На Башкирском спутниковом телевидении, радиоканалах холдинга идут десятки качественных детских передач собственного производства, в кабельных сетях республики осуществляется круглосуточное вещание телеканала «Тамыр». Фильмы и программы, созданные детским телеканалом, стали победителями десятков международных фестивалей, в том числе главного телевизионного конкурса России «ТЭФИ-Регион». На счету у «Тамыра» шесть статуэток Бронзовый Орфей (фильм-сказка «Косуля» — это первый Орфей в Башкортостане, «Молочная страна», «Физра», «Большой чемодан» — 2 Орфея, фильм-сказка «Шульганташ»). А в прошлом году «Тамыр» был удостоен Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой ЛУЧ».