Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47

EUR 60.45

24 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе восстановили водоснабжение после прорыва трубы в Черниковке

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе восстановили водоснабжение после прорыва водопровода на улице Вологодской, произошедшего 23 февраля. Как установили специалисты МУП «Уфаводоканал», причиной утечки стало повреждение стальной трубы диаметром 10 см. Временное отключение воды производилось только в период с 22.00 до 01.00, отметили в мэрии. Ремонтные работы завершены, водоснабжение в пятиэтажных домах №№76, 76/1, 78 восстановлено.

Теги: жкх,аварии,ремонт
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть