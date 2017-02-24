В Уфе состоится 15-я обучающая орнитологическая экскурсия Фото: ВКонтакте В Уфе состоится 15-я обучающая орнитологическая экскурсия Фото: ВКонтакте

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в субботу, 25 февраля, в Непейцевском дендропарке и его окрестностях состоится 15-я обучающая орнитологическая экскурсия – в рамках создания Атласа птиц Уфы. Экскурсии проводят энтузиасты-орнитологи, сотрудничающие с башкирским отделеним «Русского географического общества».

«Встречаемся в 9 часов на остановке «Бульвар Славы», со стороны магазина «Байрам». Одевайтесь по погоде, чтобы не замерзнуть и не перегреться. С собой можно взять блокнот и простой карандаш, бинокль и фотоаппарат, термос с горячим чаем», — сообщили активисты.

К работе над Атласом птиц могут присоединиться все заинтересованные уфимцы. В сети «ВКонтакте» создана группа «Наблюдатели природы Башкирии», в которой происходит обучение и общение.