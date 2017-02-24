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24 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии на трассе М5 столкнулись три грузовика, погиб водитель

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на трассе М5 столкнулись три грузовика, погиб водитель Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии на трассе М5 столкнулись три грузовика, погиб водитель Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На трассе М5 на территории Кушнаренковского района столкнулись три грузовика. По предварительным данным республиканской автоинспекции, 52-летний водитель DAF FT из Белоруссии допустил занос и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с «Газелью» и Scania. Последний большегруз после удара съехал в кювет. В аварии погиб водитель «Скании» — 31-летний житель Новгородской области.

Теги: дтп
 
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