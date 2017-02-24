Уфимец чистил крышу и погиб при падении Фото: служба 112 г. Уфы
Уфимец чистил крышу и погиб при падении
Уфимец чистил крышу и погиб при падении Фото: служба 112 г. Уфы
УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В частном секторе Уфы произошел несчастный случай: 57-летний местный житель погиб, упав с крыши пристроя, которую он очищал от снега. Вероятно, он поскользнулся и рухнул вниз, не привязавшись поясом-страховкой. ЧП случилось в доме №117Б по улице Коммунистической, сообщили в «Службе спасения 112». Выяснилось, что пристрой является самовольной постройкой. Причины произошедшего устанавливаются.