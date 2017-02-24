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24 февраля Пятница

Уфа   °

Уфимец чистил крышу и погиб при падении

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец чистил крышу и погиб при падении Фото: служба 112 г. Уфы

Уфимец чистил крышу и погиб при падении Фото: служба 112 г. Уфы

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В частном секторе Уфы произошел несчастный случай: 57-летний местный житель погиб, упав с крыши пристроя, которую он очищал от снега. Вероятно, он поскользнулся и рухнул вниз, не привязавшись поясом-страховкой. ЧП случилось в доме №117Б по улице Коммунистической, сообщили в «Службе спасения 112». Выяснилось, что пристрой является самовольной постройкой. Причины произошедшего устанавливаются.

Теги: несчастный случай,снег
 
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