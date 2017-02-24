В Уфе открылся новый деловой сезон ТПП РБ Фото: ТПП РБ В Уфе открылся новый деловой сезон ТПП РБ Фото: ТПП РБ

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском в Music Hall состоялось открытие нового делового сезона Торгово-промышленной палаты РБ. Мероприятие объединило в одном зале владельцев бизнеса и руководителей успешных бизнес-проектов из Уфы и республики, а также представителей министерств и ведомств.

«Общение проходило в неформальной обстановке. Площадку разделили на несколько зон В2В (бизнес для бизнеса): международное и межрегиональное сотрудничество, выставки года, поддержка инвестиционных проектов, малый бизнес. По просьбам участников, работали зоны для персонального общения с чиновниками», — рассказали в пресс-службе ТПП РБ. — «Параллельно действовали всевозможные мастер-классы: селективная парфюмерия, мехенди (роспись узорами из хны), картины своими руками и многое другое. Новыми членами республиканской ТПП стали пять предприятий».

Идея проведения такого мероприятия назрела давно и совсем неслучайно, отметил президент ТПП РБ Азат Фазлыев: «На самом деле не хватает площадок для общения между предпринимателями, между бизнесом и властью. Мы решили использовать нестандартную форму, когда встречи проходят в конце рабочего дня, что называется, без галстуков».

Завершился вечер концерт, на котором предприниматели пели дуэтом с профессиональными певцами. Перед гостями выступили танцовщики и фокусники.

Для удобства общения каждый пришедший на вечер мог ознакомиться со списком всех участников на интерактивных плазменных панелях, а также получить необходимую информацию о деятельности той или иной организаций. Для этого на нескольких экранах демонстрировались видеоролики организаций – участников вечера.