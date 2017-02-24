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24 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на улице Кувыкина столкнулись два пассажирских автобуса. Предварительно, 56-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №269, допустил столкновение с другим попутным ПАЗом, который двигался по маршруту №249. В результате аварии госпитализировали 30-летнюю пассажирку первого автобуса, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: дтп
 
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