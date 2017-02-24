В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка
В Уфе столкнулись ПАЗы, пострадала пассажирка Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на улице Кувыкина столкнулись два пассажирских автобуса. Предварительно, 56-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту №269, допустил столкновение с другим попутным ПАЗом, который двигался по маршруту №249. В результате аварии госпитализировали 30-летнюю пассажирку первого автобуса, сообщили в республиканской автоинспекции.