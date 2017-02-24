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24 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе расчистили сход снега на улице Сельской Богородской

ОБЩЕСТВО

В Уфе расчистили сход снега на улице Сельской Богородской Фото: служба 112 г. Уфы

В Уфе расчистили сход снега на улице Сельской Богородской Фото: служба 112 г. Уфы

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе расчистили снежный завал на тротуаре улицы Сельской Богородской, произошедший в результате схода снега с кровли одноэтажной хозяйственной постройки филиала Шолоховского университета. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в «Службе спасения 112».

«Если вы заметили, что на крыше дома скопился снег или имеются свесы и сосульки, следует обратиться в свою управляющую компанию. Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу «Управления жилищного хозяйства»: (347) 235-48-00. В экстренном случае также можно обратиться по единому номеру Службы спасения 112», — напомнили в мэрии.

Теги: снег,жкх,служба 112
 
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