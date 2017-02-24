УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии прошел республиканский семинар «Организационно-правовые аспекты деятельности НКО». Это первый семинар образовательного цикла для местных некоммерческих организаций республики, который начал проводить Ресурсный центр поддержки НКО при Общественной палате Башкортостана. Мероприятие состоялось в Уфе на базе БГПУ им. М.Акмуллы и собрало более ста человек, сообщили в ОП РБ.

Участники с большим вниманием прослушали лекции о регистрации и уставной деятельности НКО, информационной работе, организации мероприятий, волонтерском направлении, бухгалтерском учете и документообороте в общественных организациях. Вниманию слушателей был представлен и обзор конкурсов на соискание грантов, а также правила оформления заявок для участия в них.

Юридическими основами деятельности некоммерческих организаций с собравшимися поделились руководитель аппарата Общественной палаты республики Тимур Касимов, заместитель председателя регионального отделения Гильдии российских адвокатов Виталий Сучков и юрисконсульт Общественной палаты РБ Азалия Гилязиева. Лекторы обозначали для НКО важность соблюдения российского законодательства, а также последние изменения, внесенные в законы страны.

Руководитель Службы мониторинга, экспертизы и поддержки НКО Дмитрий Казанцев рассказал обо всех актуальных на сегодня грантовых конкурсах и возможности участия в них. Опытом подготовки заявок на гранты Президента России социально образовательного направления поделилась и Ксения Афанасьева – руководитель благотворительных программ Благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Главное в этом деле – грамотно расписать проект: показать его уникальность, социальную направленность, свой финансовый вклад, участие добровольцев, составить подробный план реализации, реальную смету, собрать письма поддержки.

Практическими наработками в части привлечения средств к реализации проектов с семинаристами поделилась Ольга Власова – учредитель Благотворительного фонда «Наши дети».

Некоммерческие организации не будут иметь успеха, если не проводить информационной компании. Как отметила консультант Союза журналистов Башкирии Мавлида Якупова, с 2017 года вступил в силу закон, направленный на оказание приоритетной поддержки тем НКО, которые предоставляют общественно значимые услуги. Также на федеральном уровне закрепляются меры информационной поддержки, дополнительного профессионального образования работников социальных НКО. Таким организациям регионы будут предоставлять бесплатное эфирное время и печатную площадь.

На семинаре было проведено и анкетирование общественных организаций с целью выявления наиболее проблемных аспектов в деятельности НКО. Анализ собранной информации станет ориентиром для организаторов семинара, который в дальнейшем планируется проводиться на всех территориях.

В завершении семинара с напутствием к участникам мероприятия обратилась председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. Приятной частью для общественников стало и вручение председателем Общественной палаты сертификатов о прохождении обучения для представителей некоммерческих организаций.

В семинаре приняли участие представители НКО из 30 муниципальных районов и восьми городов.