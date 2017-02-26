В Башкирии упрощен порядок размещения извещения о намерении продать долю недвижимости Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии упрощен порядок размещения извещения о намерении продать долю недвижимости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

С 1 января 2017 года упростился порядок извещения участников долевой собственности на недвижимость о намерении продать свою долю. Теперь это можно сделать заполнив специальную форму в «Личном кабинете» правообладателя на сайте Росреестра.

Этим способом можно воспользоваться, если число участников долевой собственности превышает двадцать и данное имущество не является жилым помещение, — уточнили в Управлении Росреестра по Башкортостану.

Доступ к «Личному кабинету» предоставляется физическим и юридическим лицам с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.

Форма извещения предусматривает следующие разделы: вид объекта недвижимости; кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес, а при отсутствии иное описание местоположения объекта; цена, по которой продается доля в праве общей долевой собственности; фамилия, имя, отчество продавца (для физического лица); наименование продавца (для юридического лица); адрес электронной почты или почтовый адрес продавца, по которым иные участники общей долевой собственности могут с ним связаться.

Извещение становится доступным для просмотра в течение трех месяцев. По истечении этого срока оно перемещается в архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок хранения на сайте сведений об извещении составляет три года.