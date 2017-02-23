В Уфе откроется выставка «Брестская крепость.Дорогами памяти»

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

28 февраля, в 11.30, в Республиканском музее Боевой Славы откроется выставка «Брестская крепость.Дорогами памяти», раскрывающая 180-летнюю историю легендарной крепости. Экспозицию предоставил «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

Как отмечается в официальном пресс-релизе музея, на выставке представлено более 230 исторических фотографий и документов. Экспозиция раскрывает историю крепости с начала ее строительства до сегодняшних дней. Посетители смогут ознакомиться с хроникой одного из первых сражений Великой Отечественной войны, прочувствовать трагедию людей, оказавшихся в окруженной крепости в невыносимых жизненных условиях, узнать об их борьбе против превосходящих сил противника.

Героическая оборона Брестской крепости, длившаяся с 22 июня по 20 июля 1941 года, стала яркой страницей в истории страны. В результате внезапного нападения гарнизон крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако немецкие войска встретили яростный отпор ее защитников. Советские воины до конца сдерживали натиск неприятеля, большинство из них погибли. Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», нацарапанная 20 июля 1941 года.

В тематической инсталляции «Они первыми встретили войну», основной экспозиции Республиканского музея Боевой Славы представлены сведения о 55 уроженцах республики — участниках обороны Брестской крепости.

Работа выставки продлится до 29 марта 2017 года.