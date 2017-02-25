«Личный кабинет правообладателя» позволяет оперативно управлять своей недвижимостью - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ» «Личный кабинет правообладателя» позволяет оперативно управлять своей недвижимостью - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Росреестр разработал и запустил в эксплуатацию новый сервис — «Личный кабинет правообладателя».

Он позволяет в разделе «Мои объекты» просматривать всю информацию о принадлежащих гражданину объектов недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах, доля в праве собственности, ограничениях и обременениях прав) в разных регионах России; подавать в электронном виде заявления на госрегистрацию прав и кадастровый учёт; отслеживать статус исполнения государственных услуг в случае подачи заявления в электронном виде и при личном обращении в органы регистрации прав; записываться на приём в офисы приёма-выдачи документов.

Кроме этого через новый ресурс можно получать уведомления об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости, а также о факте наложения или снятия ареста (запрещения) на имущество. Информация придет на электронную почту или в виде смс-сообщений.

Чтобы войти в «Личный кабинет правообладателя», необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг. При этом используется Единая система идентификации и аутентификации для получения доступа к государственным услугам в электронном виде.

Непосредственно в «Личном кабинете» владельцы могут просматривать сведения о своих объектах недвижимости, не заказывая выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГНК), сравнивать эти данные (в том числе информацию о кадастровой стоимости) с данными «Личного кабинета налогоплательщика», оперативно исправлять любые неточности или несоответствия.

Подробнее о новшестве в своем интервью «Башинформу» рассказал главный госрегистратор республики Игорь Шеляков.