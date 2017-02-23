В 2016 году военные следователи Уфимского гарнизона расследовали 82 уголовных дела Фото: ИА «Башинформ» В 2016 году военные следователи Уфимского гарнизона расследовали 82 уголовных дела Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В 2016 году следователями Военного следственного отдела СК России по Уфимскому гарнизону окончено 82 уголовных дела. Из них 26 — коррупционной и 34 — экономической направленности. За этот период в отделе зарегистрировано 319 сообщений о преступлениях, по которым принято 246 решений: по 75 сообщениям возбуждены уголовные дела, по 138 вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователям отдела удалось возместить ущерб в размере 3146578 рублей, а на имущество и денежные средства, принадлежащие обвиняемым, наложен арест на общую сумму 2057678 рублей.

Как сообщили в ведомстве, основная деятельность ВСО СКР по Уфимскому гарнизону направлена на борьбу с коррупцией в войсках. Отмечено, что количество таких преступлений по сравнению с 2015 годом, заметно увеличилось — с 17 до 24.

В частности, было расследовано уголовное дело в отношении майора А., который за определенную сумму денег способствовал незаконному присвоению 12 военнослужащим воинского звания «младший сержант». Офицер был осужден Уфимским гарнизонным военным судом.

Уголовное дело было также заведено в отношении одного из сотрудника военного представительства Минобороны России, который осуществил передачу части взятки в размере 960 тыс рублей из планируемых 4 млн 600 тыс рублей гражданскому лицу за оказание содействия в вынесении судом положительного решения по уголовному делу, ранее возбужденному в отношении него же.

Кроме этого в отделе велось расследование уголовного дела в отношении сотрудника ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России», который путем представления подложных документов по выполнению сервисного обслуживания 14 единиц автомобилей, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере на сумму 8103640 рублей. Подозреваемый заключил досудебное сотрудничество (так называемую «сделку со следствием»), что позволило привлечь к ответственности всех подельников, причастных к данному преступлению.

В 2016 году в отделе окончено пять уголовных дел, связаных с распространением, хранением и употреблением наркотических средств среди военнослужащих. Все уголовные дела были направлены в суд, обвиняемым назначены реальные сроки с отбыванием в местах лишения свободы.

ВСО СК России по Уфимскому гарнизону расследовались факты хищения из воинских частей индивидуальных рационов питания и горюче-смазочных материалов. Предварительное следствие по таким уголовным делам осуществлялось в тесном взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД по Башкортостану, что позволило довести их до суда.

Во взаимодействии с представителями военного комиссариата Башкортостана, военной комендатуры, военной полиции Уфимского гарнизона и МВД найдены более 20 человек, которые скрывались от правоохранительных органов, в том числе длительное время. В мае 2016 года было окончено уголовное дело в отношении военнослужащего, который на протяжении 10 лет незаконно находился вне части.

Большая часть таких уголовных дел расследуются в отношении военнослужащих по контракту, которые зачатую грубо нарушают порядок увольнения с военной службы, — отметили в военном следственном отделе.

Согласно законодательства, увольнение с военной службы контрактника производиться по решению командующего военного округа. В войсковой части проводится аттестационная комиссия, готовятся определенные документы, которые направляются в штаб военного округа. Данная процедура может занять достаточно длительное время, в связи с чем военнослужащий, не дожидаясь приказа командира части об исключении его из списков части, совершает не явку на службу и убывает к месту проживания.

При этом нахождение дома без разрешения командования части приравнивается к незаконному нахождению за ее пределами, вне зависимости от того, находится ли военнослужащий просто находится дома и ни от кого не скрывается.

Если же увольнение с военной службы затягивается на длительное время, то военнослужащий может обратиться как в органы военной прокуратуры, так и к офицеру по правовой работе, который специализируется по данному направлению, для обжалования действий своего командования в законном порядке, но никак не решать данную проблему путем самовольного оставления войсковой части, — сообщили в ВСО СКР по Уфимскому гарнизону.