В 2016 году в Башкирии на пособия по материнству и детству направлено более 6,5 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ» В 2016 году в Башкирии на пособия по материнству и детству направлено более 6,5 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования России по Башкортостану в 2016 году расходы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в республике составили 11237,7 млрд рублей.

На пособия по материнству и детству направлено свыше 6,5 млрд рублей, в том числе: на пособия по беременности и родам — более 2,4 млрд рублей; на пособие за постановку на учет в женской консультации в ранние сроки беременности — 16,2 млн рублей; на единовременное пособие при рождении ребенка — 583 млн рублей; на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — около 3,5 млрд рублей.

На пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой работников направлено более 4,7 млрд рублей.

Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний превысили 1,4 млрд рублей. Сюда входит полное обеспечение пострадавших на производстве граждан, а именно: пособия по временной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые выплаты, оплата медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве граждан.

Кроме этого часть средств направляется на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. На предупредительные меры по сокращению профрисков региональным отделением ФСС было направлено более 250 млн рублей.

Всего по этим двум видам обязательного социального страхования в республике застраховано 1158422 работающих граждан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ-РО ФСС РФ по РБ, в прошлом году на обеспечение инвалидов техническими средствами и протезно-ортопедическими изделиями было направлено 955,8 млн рублей. Инвалиды в Башкортостане были обеспечены практически на 98 процентов.

Кроме этого в 2016 году льготной категории граждан и их сопровождающим было выдано около 4,5 тысяч путевок.

С 2006 года региональное отделение Фонда в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» осуществляет программу «Родовый сертификат». В прошлом году на осуществление программы было направлено 564,7 млн рублей.

Более подробно о результатах работы регионального отделения Фонда социального страхования России по Башкортостану речь пойдет 27 февраля в рамках расширенного заседания Координационного совета. Заседание состоится в Уфе по адресу: улица Сочинская,15. Начало в 14.30.