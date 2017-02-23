В Уфе обсудят вопрос увековечивания исторической памяти подвига защитников Отечества

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

28 февраля в Республиканском музее Боевой Славы состоится заседание регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Будут рассмотрены вопросы, касающиеся увековечивания в исторической памяти подвига защитников Отечества, роли военно-патриотических клубов и объединений в воспитании детей в духе патриотизма, организации работы военно-патриотических сборов, реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Республики Башкортостан в 2017-2020 годах».

Участники заседания — депутаты Госдумы России и Госсобрания Башкортостана, представители министерств и ведомств, регионального отделения ДОСААФ, руководители музеев, военно-исторических клубов, общественных организаций и духовенства.

Справка. Российское военно-историческое общество создано указом главы государства 29 декабря 2012 года в целях консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, содействия изучению отечественной военной истории и противодействия попыткам ее искажения, обеспечения популяризации достижений военно-исторической науки, воспитания патриотизма и поднятия престижа военной службы. Учредителями РВИО являются Министерство культуры и Министерство обороны России. В 2013 года председателем общества избран министр культуры Владимир Мединский. Срок его полномочий — шесть лет. Высшим органом управления Российского военно-исторического общества является съезд. В Башкортостане отделение общества возглавляет Председатель Госсобрания Константин Толкачев.