В Уфе может появиться музей ретро-автомобилей Фото: Артур Хазигалеев









В Уфе может появиться музей ретро-автомобилей Фото: Артур Хазигалеев

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Уфе может появиться музей ретро-автомобилей, причем не только военного образца. С такой инициативой выступил депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев.

«В музее планируется разместить экспозицию автомобилей, где будут представлены в том числе известные зарубежные образцы, — рассказал народный избранник. — У нас есть возможность полностью собрать любую конструкцию. Это сделают механики, которые профессионально занимаются восстановлением машин, которые к тому же смогут передвигаться своим ходом».

В настоящее время депутат и его сподвижники ищут подходящую площадку. «Как только мы это сделаем, то займемся покупкой новых единиц автотехники и доведением их до ума. Для этого есть все возможности — энтузиастов много, средства и желание тоже имеются», — отметил Артур Хазигалеев.

В планах открыть двери экспозиции к столетию образования республики. «Подобный музей станет не только действующим историческим справочником, интересным всем поколениям уфимцев, но и еще одной точкой притяжения туристов», — уверен депутат.