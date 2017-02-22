Уфа вошла в Топ-15 самых высоких зарплат в бюджетном секторе Фото: Андрей Старостин Уфа вошла в Топ-15 самых высоких зарплат в бюджетном секторе Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уфа вошла в Топ-15 самых высоких зарплат в бюджетном секторе, при этом в столице Башкортостана самые высокие зарплаты у работников ЖКХ. Больше всего бюджетники зарабатывают в Москве, а меньше всего — в Омске. Средняя зарплата бюджетников к началу 2017 года незначительно выросла, а спрос на работу в некоммерческом секторе не изменился. К таким выводам пришли эксперты интернет-сервиса «Avito Работа», изучив размещенные на странице ресурса объявления о вакансиях, сообщают «Известия».

В январе 2017 года средняя заработная плата бюджетника по стране составила 29 тысяч рублей, это на 3,5 процента выше аналогичного показателя прошлого года, но на 11,6 процента ниже общероссийского уровня зарплат.

Специалисты проанализировали динамику заработной платы, заявленной в вакансиях, за период с января 2016 по январь 2017 года. Изучались такие разделы, как «Медицина, фармацевтика», «Образование, наука», «ЖКХ, эксплуатация», а также «Госслужба, НКО». Оказалось, что спрос на работу в бюджетном секторе не изменился, сейчас он составляет 3,6 процента от общего числа запросов, как и в прошлом году.

Аналитики компании изучили региональные показатели спроса и средней зарплаты в бюджетной сфере. Среди городов с населением более 1 млн человек максимальный уровень заработной платы зафиксирован в Москве, а минимальный — в Омске. Показатели по этим городам составили 41,9 тысячи рублей и 16,6 тысячи рублей, соответственно.

Омск стал одним из пяти городов-миллионников с отрицательной динамикой заработной платы: среднемесячный уровень дохода работников некоммерческого сектора за год здесь стал ниже на 16,2 процента. Снижение зарплат зафиксировано в Самаре (-13,3 процента), Воронеже (-8,5), Новосибирске (-8,3) и Екатеринбурге (-0,4).

При этом в 11 городах средняя заработная плата бюджетников, напротив, стала выше. Наиболее существенная динамика отмечена в Перми и Красноярске, где уровень материального вознаграждения работников бюджетной сферы повысился на 13,7 и 12,7 процента, соответственно.

Наиболее высокие средние ставки заработной платы зафиксированы в сфере «Медицина, фармацевтика», однако есть и исключения. В Волгограде, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе и Челябинске самые высокие зарплаты у работников ЖКХ.

Минимальные ставки зафиксированы в категориях «Госслужба, НКО» и «Образование, наука». Исключение — Ростов-на-Дону, где заработная плата госслужащих превышает средние показатели не только по категориям бюджетной сферы, но и по городу в целом.