Трое уфимцев до смерти избили пожилого мужчину и напали на его жену Фото: Олег Яровиков Трое уфимцев до смерти избили пожилого мужчину и напали на его жену Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Трое уфимцев до смерти избили пожилого мужчину и напали на его жену. В полицию вечером 11 января 2017 года поступило сообщение об обнаружении тела жителя Ишимбайского района в своем доме с признаками насильственной смерти. Его жену с травмами увезли в больницу. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Следователи и полицейские оперативно установили и задержали лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 41-летний и двое 22-летних уфимцев.

По версии следствия, 10 января трое мужчин приехали на автомобиле в деревню Ишимбайского района. Вечером они отследили 60-летнего местного жителя от его работы до дома. Злоумышленники дождались, когда хозяева уснут, и проникли в дом. С собой они взяли строительные инструменты, чтобы использовать их как оружие. Ими они избили сначала хозяина, потом его жену. Убедившись, что хозяин умер, преступники скрылись. Установлено, что они пытались скрыть орудие и уничтожить следы преступления. Женщину утром нашли родственники, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Подозреваемые допрошены. Следователь готовит ходатайства для направления в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. После установления мотивов совершения преступления квалификация действий злоумышленников может быть изменена на более тяжкий состав, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.