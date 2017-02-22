В Мелеузе преданы земле останки воина, погибшего в декабре 1941 года
УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Мелеузе прошло захоронение бойца Красной Армии Дмитрия Бибика. Уроженец села Антоновка Мелеузовского района числился пропавшим без вести с декабря 1941 года. Останки командира отделения, сержанта Дмитрия Бибика были обнаружены 14 ноября 2016 года юго-западнее озера Барское Кировского района Ленинградской области поисковым отрядом «Прорыв». Благодаря поисковикам, накануне Дня защитника Отечества останки героя были преданы земле на малой родине.
«В траурной церемонии приняли участие родственники бойца, представители администрации Мелеуза, поисковики отряда им. Георгия Жукова, представители Совета ветеранов города, местного отделения ДОССАФ, Совета ветеранов локальных войн, Общероссийской общественной организации участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», — рассказал председатель Совета местного отделения Поискового движения России Владимир Волков.